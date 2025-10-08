Küresel piyasalarda altın fiyatları, yılın başından bu yana yüzde 50'den fazla artış kaydederek 4 bin doların üzerine çıktı. Uzmanlara göre, jeopolitik ve ekonomik risklere ilişkin endişeler bu sert yükselişin temel nedenleri arasında yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması, ABD’deki politik belirsizlikler ve Avrupa’daki durgunluk sinyalleri yatırımcıları güvenli liman olarak yeniden altına yönlendirdi.

JEOPOL İ T İ K BELRS İ ZL İ KLER ALTINA Y Ö NLEND İ R İ YOR

Ons altın son üç senede fiyatını ikiye katladığına dikkat çekiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları, Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar, ısrarcı enflasyon ve ABD dolarındaki oynaklık, altının güçlenmesine katkı sunan başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Commodity Market Analytics analisti Dan Smith, “Bu yükseliş inanılmaz, bize kötü bir şeylerin olduğunu ve endişelenmemiz gerektiğini söylüyor” dedi.

MERKEZ BANKALARINDAN REKOR ALIM

Metals Focus verilerine göre, dünya merkez bankaları 2025 yılı sonuna kadar bin ton altın alımı gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Bu durum dolar cinsinden varlıklardan altına geçişin üst üste dördüncü yılı olacak.

Sadece eylül ayında altın yüzde 12 yükseliş yaşarken, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de bu ralliden destek aldı.

BO Ğ A P İ YASASI GELECEK YILDA DEVAM EDEB İ L İ R

Analistler, 4 bin dolar eşiğinin aşılmasının altın piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini ifade ediyor.

BNP Paribas analisti David Wilson, “Normalde bir yılda bir veya iki risk faktörü altın fiyatını etkiler. Ama şu anda geleneksel altın yönlendiricilerinin hepsi aynı anda devrede.” ifadelerini kullandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.