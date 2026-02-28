Dünyada jeopolitik riskler bir kez daha tırmandı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sonuçlanmadan İran’a saldırı başlarken, Tahran yönetimi İsrail’e füze atışlarıyla karşılık verdi. Pakistan ile Afganistan arasında da Durand Hattı boyunca çatışmalar sürerken, bölgedeki sıcak gelişmeler piyasaları hareketlendirdi.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Orta Doğu’dan gelen peş peşe haberler yatırımcıyı güvenli limana yöneltti. Dünya borsalarının kapalı olması nedeniyle küresel fiyatlamalar için pazartesi günü yakından izlenecek. Ancak iç piyasada hareket şimdiden başladı.

KAPALIÇARŞI'DA 8 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Ocak ayının son günlerinde 8 bin TL’yi aşarak rekor kıran gram altın, ardından sert bir geri çekilme yaşamış ve yaklaşık 900 TL’lik düşüşle dikkat çekmişti.

Bu hafta içinde en yüksek 7 bin 826 TL seviyesini gören gram altın, jeopolitik gerilimin artmasıyla birlikte yeniden yükseldi. Kapalıçarşı’da gram altın 8 bin TL’yi aşarak 8 bin 17 TL seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTIN VADELİ KONTRATLAR SERT YÜKSELDİ

Jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla birlikte ons altın tarafında da dikkat çeken bir fiyatlama yaşandı. Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri 5.420,7 seviyesine yükselirken, günlük artış 251,4 dolar oldu. Yükseliş oranı ise yüzde 4,86 olarak kaydedildi.

27 Şubat saat 22:59 (GMT+3) kapanış verilerine göre ons altındaki bu sert prim, küresel risk algısındaki bozulmanın güvenli liman talebini artırdığını ortaya koydu. Piyasada gözler, yeni haftada jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalara etkisine çevrildi.