Küresel piyasalarda ABD-İran hattında yükselen tansiyonun gölgesinde altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Trump’ın İran’la ilgili sürecin 10 gün içinde netleşebileceğine yönelik açıklamaları ve bölgede artan askeri hareketlilik, güvenli liman talebini canlı tutsa da fiyatlar şimdilik temkinli bir seyir izliyor. Ons altın 4 bin 997 dolar civarında, gram altın ise 7 bin 44 lira seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda gözler ABD-İran arasındaki gerileme çevrildi. ABD Başkanı Trump’tan geldi. İran'la ilgili sürecin nasıl sonuçlanacağının 10 gün içinde belli olabileceğini aktaran Trump, "Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ASKERİ YIĞINAK

Bu açıklamalar piyasalarda jeopolitik risk algısını yüksek tutarak, güvenli liman talebini de destekliyor. ABD, iki büyük uçak gemisini Orta Doğu’ya yönlendirmiş, İran da Hürmüz Boğazında tatbikat yapmıştı. ABD’li bir yayın organı da “uzun sürebilecek bir savaş hazırlığı” iddiasını öne sürmüştü.

23 YIL SONRA EN BÜYÜK GÖRÜLMEMİŞ ASKERİ YIĞINAK

Wall Street Journal’ın (WSJ) Pentagon kaynaklarına dayandırdığı raporlara göre, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığı Körfez Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek yoğunluğa ulaştı. Hazırlanan operasyon planlarının sadece nükleer tesislerle sınırlı kalmadığı; rejimin kilit siyasi ve askeri figürlerine yönelik nokta suikastları da içeren "kapsamlı bir tasfiye" sürecini kapsadığı öne sürülüyor. Üst düzey yetkililerin, Cumartesi günü itibarıyla bölgedeki lojistik hazırlığın İran’ı saf dışı bırakmak için yeterli seviyeye ulaşacağını Başkan’a ilettiği belirtiliyor.

GÖZLER ABD VERİSİNDE

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisin merakla bekleniyor. Açıklanacak veri, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentilere yön verecek.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın haftanın son işlem gününde yatay bir seyir sergiliyor. Jeopolitik risklerin etkisiyle, ons altın 07.56'da 4 bin 997 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen sakin seyrin etkisiyle yatay bir seyir sergiliyor. Gram altın haftanın son işlem gününde 07.56'da 7 bin 44 lirada hareketleniyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.