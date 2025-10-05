Kripto paralar haftanın son işlem gününde yukarı yönlü bir sergiliyor. Piyasada son günlerde yaşanan belirsizlikten beslenen kripto paralar yatırıcısın yüzünü güldürdü. Kripto paraların en büyüğü olan Bitcoin, 28 Eylül'den itibaren tepki alımı başlatan kripto paralar, yukarı yönlü hareketlilik sergileyerek, peş peşe rekorlardı.

Bitcoin bu sabah 125 bin 714 dolar seviyesine yükselerek, yeni bir rekora imza attı.

ETHEREUM'DA Y Ö N YUKARI

Kripto paralardaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, altcoinlerde yükselişe geçti. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, bu sabah 4 bin 588 dolar seviyesine yükseldi.

R İ PPLE Y Ü KSEL İŞ E GE Ç T İ

Altcoinlerin yıldızları arasında yer alan Ripple da yönünü yukarı çevirdi. Ripple bugün sabah seansında 3,04 dolara yükseldi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.