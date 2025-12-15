Global piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz indirim politikası, Fed başkanlığına gelecek aday ve jeopolitik riskler gibi unsurlar, gümüş fiyatlarına destek veriyor. Gümüş fiyatları geçtiğimiz hafta rekor tazeledikten sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Yeni haftaya ise yükselişle başladı.
Yeni haftada ABD tarafında enflasyon rakamları, tarım dış istihdam rakamları ve kişisel tüketim harcamalarının açıklanacağı haftaya yükselişle başladı. Bu açıklanacak rakamlar gümüş fiyatları üzerinde etkili olabilir.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons gümüş, yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 09.09'da 62,94 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons gümüş geçtiğimiz hafta 64,76 dolar seviyesine yükselerek rekor kırmıştı.
GRAM GÜMÜŞTE YÖN YUKARI
Dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons gümüşte yükselişlerin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram gümüş sabah seansında 09.09'da 86,25 lirada bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.