ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin altından değerli metallerde düşüş başladı.

Asya seansında spot altın yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4 bin 319,07 dolara indi.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 346,70 dolardan işlem gördü. Spot gümüş yüzde 1’lik kayıpla 64,79 dolara geriledi. Gümüş, hafta ortasında 66,88 dolar seviyesine çıkarak tarihi zirvesini test etmişti. Yılbaşından bu yana gümüşteki yükseliş yüzde 125’e ulaşırken, aynı dönemde altındaki artış yüzde 65’te kaldı.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Ons altındaki düşüş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 0,2 gerileyerek 5 bin 945 lira seviyesinden alıcı buluyor.

DOLAR ETKİSİ VE ENFLASYON VERİLERİ

Dolar endeksi haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, bu durum dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi. ABD’de kasım ayına ilişkin tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Bu oran, Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 3,1 seviyesindeki beklentisinin altında kaldı. Enflasyondaki artış sınırlı olsa da, özellikle et ve elektrik gibi temel harcamalardaki yüksek fiyatlar hanehalkının alım gücünü zorlamayı sürdürdü.

FED'DEN FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi sonrası vadeli piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayındaki toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalinin bir miktar yükseldiği fiyatlandı. Salı günü açıklanan verilerde ABD işsizlik oranının yüzde 4,6’ya çıkarak Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması dikkat çekti. Fed, geçtiğimiz hafta bu yılki üçüncü ve son çeyrek puanlık faiz indirimini gerçekleştirmişti. Faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar, genellikle düşük faiz ortamlarında destek buluyor.

PİYASALARIN GÖZÜ BUGÜNKÜ PCE VERİLERİNDE

Yatırımcılar, Fed’in en yakından izlediği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine odaklandı. Gün içinde açıklanacak verinin, para politikasına ilişkin beklentilere yön vermesi bekleniyor.

FED BAŞKANLIĞI KULİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, eleştirilerinin odağında olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın koltuğu için Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ile görüştüğünü ve Waller’ı “harika” olarak nitelendirdiğini açıkladı. Waller ise daha önce yaptığı değerlendirmelerde, Fed’in faiz indirimleri için hala alanı bulunduğunu ve merkez bankasının bağımsızlığını “kesinlikle” savunacağını vurgulamıştı.