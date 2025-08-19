Altın fiyatları, merkez bankacılarının bir araya geleceği ve “altının Davos’u” olarak bilinen Jackson Hole toplantısını bekliyor. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde %0,2 yükselişle 3.340 dolar seviyesinde seyretti.

POWELL'IN KONUŞMASI PİYASALARA YÖN VERECEK

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21-23 Ağustos tarihlerinde yapacağı konuşmaların piyasalara yön verecek en kritik gelişme olduğunu belirtiyor. Teknik göstergelere göre, altın için 3.355 dolar direnç, 3.322 ve 3.301 dolar seviyeleri ise destek konumunda. İlk direnç kırıldığında 3.375 dolar hedeflenebileceği ifade ediliyor.

FED'İN OLASI FAİZ İNDİRİMİ ALTINA DESTEK OLUYOR

CME’nin FedWatch aracına göre, eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali %84 seviyesinde. Uzmanlara göre düşük faiz ortamı, getirisi olmayan altına talebi artırabilir. Capital.com analisti Kyle Rodda da “Altın hala konsolidasyon sürecinde ve yükseliş için yeni bir katalizör bekliyor. Bu hafta için en önemli gündem Jackson Hole olacak” değerlendirmesinde bulundu.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARA YANSIYOR

Altın, Fed beklentilerinin yanı sıra jeopolitik risklerden de destek buluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Zelenskiy ve Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından Ukrayna’nın güvenliği konusunda verdiği mesajların piyasalar tarafından yakından izlendiği aktarılıyor.

UBS'DEN ALTIN TAHMİNİNE REVİZE

UBS, altın fiyatı için beklentisini Mart 2026 itibarıyla 3.600 dolar seviyesine yükseltti. Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Gümüş %0,2 gerilerken, platin %0,4 yükseldi. Paladyumda ise %0,9 düşüş kaydedildi.