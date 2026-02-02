Perşembeyi cumayı bağlayan gece sert düşüşler yaşayan altın ve gümüş fiyatları bugün öğleden sonra düşüşlerini dizginledi. Altın ve gümüş fiyatlarına çöküşünü durdurarak yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Küresel piyasaların gözü kulağı bugün ABD piyasalarının açılışına çevrildi. ABD'de borsaların açılışı, piyasaların yönünü belirlemesinde etkili olacak. Altın ve gümüş fiyatlarında, ABD'de piyasasının açılışıyla hareketlilik görülebilir.

TSİ 16.30'da ABD piyasaları açılacak. Son dönemde yapay zeka şirketlerinin bilançoları beklentilerin altında gelmişti. Şirket bilançolarından gelen karışık sinyallerle yapay zeka ve teknoloji hisselerinde "yeniden değerleme" endişelerinin tekrardan gündeme geldiğini bildiren analistler, ek olarak hisse senedi piyasalarında oluşan baskının da yatırımcıları pozisyonlarını likidite etmeye yönlendirdiğini aktardı.

Ons altın perşembe günü 5 bin 598 dolara kadar yükselerek rekor tazeledikten sonra, 4 bin 402 dolara kadar keskin bir düşüş gösterdi. Ons altın perşembeden bu yana bin 1986 dolar birden düştü. Ancak bugün 13.55 itibarıyla düşüşlerini dizginleyen ons altın yeniden toparlayarak 4 bin 758 dolara yükseldi.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gümüşte sert düşüşlerine ara verdi. Ons gümüş, perşembe günü 121,65 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra sert düşüşler yaşadı. Ons gümüş 71,17 dolara geriledi. Ons altın Perşembeden bu yana 50 dolar kaybetti. Ons gümüş bugün 13.55 itibarıyla kayıplarını dizginleyerek yeniden 88,81 dolara yükseldi.

DEUTSCHE BANK TAHMİNİNİ KORUDU

Altın ve gümüş fiyatlarında son günlerde yaşanan sert düşüşlerin ardından bankacılık devleri peş peşe tahminlerini açıkladı. Deutsche Bank, altında son dönemdeki düşüşün kalıcı bir değişime işaret etmediğini belirterek altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yükselmeye devam edeceğini öngördü.

DİĞER BİR DEVDEN SÜRPRİZ TAHMİN

Altın fiyatlarında sert düşüşe rağmen JPMorgan, merkez bankalarının güçlü talebiyle onsun yıl sonuna kadar 6 bin 300 dolara çıkabileceğini öngördü. Banka, gümüşte ise daha temkinli bir görünüm çizerken fiyatların 75–80 dolar bandında taban oluşturduğunu vurguladı.

EN İYİ VE EN KÖTÜ SENARYOLAR ÇOK CAN YAKACAK

UBS raporunda gelecek döneme dair iki uç senaryoya da yer verildi. Olası bir jeopolitik tırmanma durumunda altının ons fiyatının 7 bin 200 dolara kadar çıkabileceği (boğa senaryosu) belirtilirken; Fed’in beklenenden daha şahin bir tutum sergilemesi durumunda ise fiyatların 4 bin 600 dolara kadar gerileyebileceği (ayı senaryosu) not edildi.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ