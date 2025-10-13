Küresel piyasalarda kar realizasyonu sonrası altın tekrar yükselişe geçti. Çin'in nadir toprak elementlerine ihracat kısıtlaması getirmesinin ardından Trump'ın da Çin'e yönelik vergilere ek olarak yüzde 100'lük gümrük vergisi getirmesi kararının ardından altında ibre tekrar yukarı yönlü oldu.

Yurt serbest piyasada gram altın 5 bin 457 lira ile rekor kırarken, ons altın 4 bin 60 dolarla rekor kırdı. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 664 lira, çeyrek altın ise 9 bin 256 liradan işlem görüyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında, ABD’de hükümetin kapanmasının sürmesi ve bu konuda çözüm yönünde somut bir ilerleme kaydedilmemesi belirsizliği artırıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin devam etmesi, yatırımcıların altına olan ilgisini canlı tutuyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ons altının geçen hafta 3.950 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçtiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, bu seviyenin kısa vadede güçlü bir destek olarak korunması durumunda, mevcut piyasa koşullarında altındaki yükseliş eğiliminin sürmesi olası görünüyor.