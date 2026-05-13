Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, altın fiyatlarında kararsız ve “yatay-aşağı” eğilim öne çıkıyor. Dünkü %-0,42 düşüşle 4.715 dolardan kapanış yapan ons altın bugün TSİ 09.37itibarıyla 4 bin 710 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

ABD tarafında dün nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Nisan enflasyon verisi aylık %0,6 arttı ve ülkede yıllık TÜFE %3,8'e yükseldi. Bu rakam %3,7'lik beklentiyi aştı.

Verinin ardından piyasalarda FED’den bu yıl faiz indirimi beklentisi neredeyse rafa kalkarken, dolar endeksi 98,00’den 98,30’a yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %4,50’ye yaklaştı. TÜFE ile birlikte dolar endeksi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, getirisi olmayan altını baskılıyor.

ORTA DOĞU’DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Diğer yandan Orta Doğu’da belirsizlik devam ediyor. İran’ın sunduğu son teklifi ABD’nin kabul etmemesinin ardından, Hürmüz’deki tıkanıklık devam etti ve petrol yükselişe geçti. Geçen hafta 100 dolar sınırından kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde 107 dolara yakın seyrini sürdürdü. Petroldeki yüksek seyir yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini körükleyerek sarı metali frenliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, her 2 gelişmenin de gelecekte altın fiyatlarını etkileyecek önemli unsurlar olduğunu belirtti.

Analistler, “Haziran ortasında ABD’de açıklanacak mayıs TÜFE verisi nisandan daha düşük gelirse eylül sonrasında faiz indirimi beklentileri bir miktar artabilir ve altın üzerindeki baskı hafifleyebilir. Orta Doğu’da ise şu andaki belirsiz durum ya da çözüm fiyatlanıyor. Tekrar askeri boyuta geçiş, petrolü daha fazla yükseltebilir ve bu, altın için daha kötü olabilir” görüşünü dile getirdi.

ONS İÇİN HEDEF FİYAT

Bu arada ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, altındaki yükselişin enerji fiyatlarının düşmesine, enflasyonun soğumasına ve FED'in yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitmesine bağlı olduğunu belirterek “Merkez bankası alımları ve toparlanan ETF akışları ek destek sağlayabilir.

En büyük aşağı yönlü risk, enerji fiyatlarını yüksek seviyede tutacak ve FED'in yıl sonuna kadar faiz artırımlarını ertelemesine yol açacak barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır” dedi. ING, altın fiyatının yıl sonuna kadar ons başına 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

