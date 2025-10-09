Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Ons altın fiyatı ilk kez 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı, gram altın ise 5 bin 400 lirayı aştı. ABD’de hükümetin kapanma riski, ekonomik belirsizlikler ve faiz indirimlerine ilişkin beklentiler bu rekor yükselişi tetikledi. Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş finans çevrelerinde görüş ayrılığına yol açtı. Bir kesim bu artışı ‘ekonomik belirsizlikler karşısında normal bir güvenli liman tepkisi’ olarak değerlendirirken, diğerleri ‘piyasalarda tehlikeli bir balonun şiştiği’ uyarısında bulundu.

DÜNYA MUTLU BİR YER DEĞİL

Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, insanların neden altın aldığına bakmak gerektiğini dile getirerek, “Ciddi bir alım görüyoruz, insanların neden yüzde 50 artışa yol açan alım yaptığına bakmak gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda insanlar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığından endişe duyuyor. Faizlerde düşüş beklentisi var, dünya mutlu bir yer değil, tüm bunlar da yatırımcıları altına yönlendiriyor” dedi. Alımların pek çok kişinin başını döndürdüğünü belirten Hansen, ideal olarak 200-300 dolarlık bir düzeltme beklediğini ama bunun genel eğilimi yansıtmayacağını dile getirdi. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan ise altının 4 bin dolar seviyesini aşmasının finansal istikrar açısından ‘uyarı sinyali’ olduğunu söyledi. Amerikan tahvillerinin yerini giderek altının aldığını belirten Kaplan, “Şu anda güvenli liman olarak görülen Amerikan tahvilleri değil, altın. Bu eğilim finansal risk algısında ciddi bir değişim olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kapalıçarşı’da piyasa karıştı

Kapalıçarşı’da altın fiyatları arasındaki makas devam ediyor. Gram altın dün Kapalıçarşı’da 5 bin 920 liradan satıldı. Serbest piyasa fiyatıyla aradaki fark 500 lirayı buldu. Birçok kuyumcu esnafı ise gram altın satışını zarar ettikleri gerekçesiyle durdurdu. Dur durak bilmeden yükselen altın fiyatları sonrası, bankacılık devleri uyarılarda bulunarak birbirinden ayrıştı. Bank of America (BofA), altının 200 haftalık ortalamasının yüzde 70 üzerinde olduğuna ve bu durumun sadece üç defa yaşandığına dikkat çekerek ‘düzeltme’ uyarısında bulundu.