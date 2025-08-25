Değerli metaller piyasasında geçtiğimiz hafta gümüş öne çıktı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin artması ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, gümüş fiyatlarını hareketlendirerek yükselmesine neden oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, gümüşü altının önüne çıkardı.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 34,6 KAZANDIRDI

Gümüş, spot piyasadaki arz daralması ve yatırımcıların altına alternatif arayışıyla yılbaşından bu yana %34,6 değer kazandı. Aynı dönemde altın ise %28,5 yükselişle daha geride kaldı. Altın/gümüş rasyosu da 9 Aralık 2024’ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 86,7 seviyesinde kapandı.

ANALİSTLERDEN 'UYGUN FİYAT' VURGUSU

Uzmanlar, gümüşte yapısal piyasa açığının beşinci yılına yaklaşılırken endüstriyel talebin güçlü seyrini koruduğunu belirtiyor. Analistlere göre, yatırımcılar için altına kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif olması, gümüşe olan ilgiyi artırıyor. Haftalık bazda değerli metallerde; gümüş %2,3, platin %1,8, altın ve paladyum ise %1,1 oranında yükseliş kaydetti.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Yılbaşından bu yana altını geride bırakan gümüş, hem yatırımcıların ilgisini hem de endüstriyel talebi arkasına almış durumda. Analistler, Fed’in olası faiz indirimi kararları ve arz-talep dengesinin gümüşün seyrini belirleyeceğini vurguluyor. Uzmanlara göre, “uygun fiyatlı alternatif” kimliğiyle gümüş önümüzdeki dönemde de yatırımcıların radarında kalmaya devam edecek.

*Haberde yer alan uzman görüşleri, yapılan değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.