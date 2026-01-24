Altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Merkez bankalarının altın alımı, jeopolitik gerilimler ve İran’daki protestolar fiyatları doğrudan etkiliyor. Dün Kapalı Çarşı’da gram altın 7 bin TL’nin üzerine çıkarak şu an 7 bin 110 TL’den işlem görüyor. Bu hızlı yükseliş, yatırımcıların altın piyasasını yakından takip etmesine neden oldu.

HaberTürk’e konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram altın için yıl sonu tahminini 8 bin 700–9 bin TL, ons altın için ise 5 bin–5 bin 400 dolar aralığında verdi. Eryılmaz, Trump döneminde değişen “güvenli liman” algısının yatırımcıları altına yönelttiğini belirtti.

Eryılmaz’a göre altındaki hızlı yükselişte bir diğer önemli etken FOMO, yani “yükselişi kaçırma korkusu”. Perakende yatırımcılardan büyük fonlara, ETF’lerden merkez bankalarına kadar geniş bir kesim piyasaya agresif şekilde giriyor. Bu durum, altın ve gümüş rallisine ekstra ivme kazandırıyor.

GÜMÜŞE YATIRIM YAPILMALI MI?

Özellikle gümüş ve gümüş ETF’lerinde son 5–10 yılda zor görülen bir hacim oluştu. Eryılmaz yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

"Trendi kaçırmayalım ama çok yüklü giriş yapmayalım. Kademe kademe alalım. Yükselme devam ettikçe alalım. Aşağı geldiğinde, durduğundan emin olduğumuzda bir kademe de aşağıdan alalım. Şu an alınmaması gerektiğini düşünmüyorum ama bazen dikkatli olalım, birkaç gün bekledikten sonra alabiliriz."

ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Altının yıl sonu tahminlerini paylaşan Eryılmaz, şunları söyledi:

"Sene sonu ons tarafında minimum 5 bin, maksimum 5 bin 400 dolar bekliyorum. Ortalama beklentim 5 bin 200 dolar. Gram altın tarafında da 8 bin 300 TL, maksimum 9 bin 100 TL civarında. Ortalama 8 bin 700–8 bin 800 TL’yi rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Beklenmedik jeopolitik riskler devreye girerse daha yüksek seviyeler de gündeme gelebilir."

UZUN VADELİ YATIRIMCILAR DİKKAT!

Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcılar için stratejisini şöyle açıkladı:

"Uzun vadeli yatırımcı, her geri çekilmede bir kademe alıp bir tarafa koysun ve unutulsun. Satmadan, geri çekilmelerde elindekiyle birlikte biraz daha altın alsın. Yakın vadede yükselişin devam edeceğini düşünüyorum; bu nedenle yatırımcılar altınlarını kesinlikle satmasın, biriktirmeye devam etsin."

Altın ve gümüşte rekor yükseliş sürüyor. Yatırımcılar, FOMO etkisiyle piyasaya yönelirken, uzmanlar kademe kademe alım ve uzun vadeli birikim stratejilerini öneriyor. 2026 yılı boyunca gram altın ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakından takip edeceği ana başlık olmaya devam edecek.

*Haberde yer alan bilgiler tamamen uzman görüşüne dayanmakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.