Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.’de önemli bir ortaklık değişimi yaşanıyor. Şirket sermayesinin yüzde 5’ine denk gelen payların satışı bugün itibarıyla gerçekleştirilecek. Satış işlemi, Pay Piyasası’nda toptan alış satış yöntemi çerçevesinde yürütülecek.

KAP DETAYLARI AÇIKLANDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamaya göre, satışa konu paylar şirket ortakları Mehmet Ali Altınkılıç ve Kemal Altınkılıç’a ait. Her iki ortağın 2 milyon 800 bin TL nominal değerli hisseleriyle birlikte toplamda 5 milyon 600 bin TL nominal değerli pay el değiştirecek.

PAY BAŞINA 159,30 TL FİYAT

Satış işlemi, 1 TL nominal değerli pay için 159,30 TL fiyat üzerinden yapılacak. İşleme, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hem alıcı hem de satıcı üye sıfatıyla aracılık edecek. Alıcı taraf ise Tera Portföy Yönetimi A.Ş. olacak.

TAKAS SÜRECİ PAY PİYASASI İÇİNDE

Yapılan açıklamada, söz konusu işlemin nakit ve menkul kıymet takasının Pay Piyasası takas süreci içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Satış işleminin bugün sonuçlanması tahmin ediliyor.

Gerçekleştirilecek işlemle Altınkılıç Gıda’da ortaklık yapısında sınırlı da olsa bir değişim yaşanmış olacak. Satışın, şirketin hisse yapısı ve yatırımcı ilgisi üzerindeki etkisi piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

