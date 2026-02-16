Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş, Bankaların kasalarında saklanan külçe altın rezervlerinin bir kısmının sigortasız kalmasına sebep oldu. Bankaların, altınları sigortalamaya gücü kalmadı.

Sigorta simsarları, depolanan varlıkların değerinin mevcut teminat limitlerini aşması nedeniyle bazı külçelerin sigortalanamadığını belirtti.

ENDÜSTRİ ALIŞKANLIKLARI KÖKTEN DEĞİŞTİ

Howden Sigorta ve Reasürans Brokerliği bünyesinde çalışan Barry Vickery, tek bir kasa için sağlanan azami teminatın birkaç yıl önceki 3 milyar dolar seviyesinden 5 milyar dolara yükselmesine rağmen altının tarihi yükselişinin endüstri alışkanlıklarını kökten değiştirdiğini vurguladı.

Bazı kasa işletmecileri, tek bir kasanın sınırlarını aşmamak adına rezervlerini farklı tesisler arasında paylaştırma yoluna gidiyor.

Vickery, daha fazla operatörün mevcut güvenlik önlemlerine güvenerek “kendi sigorta pozisyonu, uyguladıkları güvenlik önlemlerinin bu değeri korumaya yeteceğini düşündükleri için kendilerini rahat hissettikleri bir pozisyon” aldıklarını belirtti.

Saklamacı kuruluşların kendi risklerini üstlenmesi sektöre yabancı bir durum olmasa da broker Marsh’tan Paul Martin, yükselen fiyatların bu eğilimi daha yaygın hale getirdiğini ifade ediyor.

Martin süreci, "Bullion bankaları gibi gerçekten büyük oyuncular, risk bizzat kendi bilançoları üzerinden üstlenildiği için uzun yıllardır Londra sigorta piyasasının kapasitesinin çok üzerinde değerleri depolama yoluna gidiyor" sözleriyle açıklıyor.

DÜNYA DEVLERİ DE LİSTEDE

Bu kurumlar arasında HSBC, JPMorgan, ICBC Standard Bank ve UBS gibi devler yer alıyor. Eskiden riskin her dolarını sigortalayan orta ölçekli kuruluşlar dahi artık riskin bir kısmını kendi bilançolarında tutmaya başlıyor.

Bazı depo sahipleri, olası bir büyük soygun durumundaki maksimum kayıplarını ölçmek için yaptırdıkları çalışmalar sonucunda, mevcut altın hacmini çalmak ve taşımak için ancak "birkaç kamyonluk bir ordunun" gerekiyor.

Altın varlıkları için en büyük güvenlik riski sevkiyat aşamasında ortaya çıkıyor. Vickery, "Olaylara genellikle tam transfer anında rastlıyoruz. Çok fazla materyal hareket halindeyken altın fiyatının artması, bu sevkiyatları suç çeteleri için çok daha büyük bir hedef haline getiriyor" uyarısında bulunuyor.

Kendi riskini üstlenmeyi seçmeyen kurumlar için sigorta maliyetleri yükselirken, sigortacılık faaliyetlerindeki bu patlama Westfield Specialty gibi grupların değerli metaller için yeni uzman ekipler kurmasını sağlıyor.

Piyasadaki büyüme, özellikle Hindistan ve ABD gibi ülkelerdeki bireysel talep artışıyla destekleniyor. Paul Martin, sistemden geçen altın miktarındaki artışın bu perakende talebiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve bunun da sigorta piyasasındaki hacmi genişlettiğini belirtiyor.