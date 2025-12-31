Türkiye otomotiv pazarı, yılın son ayında rekorlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sektör verileri, aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yaklaşık 195 bin adede yaklaştığını gösterirken, bu seviye geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17’nin üzerinde büyümeye işaret ediyor.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre, ODMD verileri 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazarın yüzde 10,16 artışla 1 milyon 176 bin 780 adede ulaştığını ortaya koyuyor. Aralık ayındaki güçlü satışlarla birlikte yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 350 bin adedi aşması bekleniyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ OTOMOBİL PAZARINI DEĞERLENDİRDİ

Sektör temsilcileri, bu hızlı artışın arkasında yatırım araçlarındaki getirilerin otomobile yönelmesinin etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen ve BYD gibi markaların bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, aralık ayında satışların beklentilerin üzerinde seyrettiğini belirterek, “Kampanyalar, ötelenmiş talebin yanı sıra altın piyasasındaki gelişmeler satışları ciddi biçimde destekledi. Altın ve faizden iyi kazanç sağlayanlar, altını bozdurup araç almaya yöneldi” dedi.

Aralık ayında bazı markaların araçlarının gümrükte beklemesi ve gemi gecikmeleri nedeniyle arz tarafında sınırlı sorunlar yaşandığını da hatırlatan Gülan, “Bu araçlar zamanında gelseydi 200 bin adetlik satış rahatlıkla görülebilirdi. Mevcut durumda aralık satışlarının 190-195 bin adet bandında olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu. ODMD’ye yakın kaynaklar da aralık ayında satışların 190 bin adedi aştığına işaret ediyor.

KREDİYE ERİŞİM HALA ZOR

Satışlardaki artışa rağmen krediye erişimdeki zorluklar dikkat çekiyor. Taşıt kredilerinin sınırlı kalması nedeniyle otomobil satışlarının yüzde 70’ten fazlası peşin gerçekleşirken, bazı segmentlerde bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. Döviz, altın ve mevduattan elde edilen kazançların otomobil talebini beslediği belirtiliyor.

Öte yandan sektör, 2026 yılına daha temkinli bakıyor. Opel ve Citroen yöneticileri pazarın 1,3 milyon adet civarında dengeleneceğini öngörürken, ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2026’nın rekorların ardından daha sınırlı adetlerle geçebileceğini vurguluyor. Ayrıca ocak ayı itibarıyla yeni model yılı ve kur etkisiyle otomobil fiyatlarında artış bekleniyor.