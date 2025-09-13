Geçen hafta Arnavutköy'de görüntülenen şarkıcı Alya ve oyuncu Yılmaz Kunt evlerine hırsız girildiğini duyurmuştu. Çift yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Evde çalışan yardımcımız, 500 bin TL değerindeki saatimizi ve 20 bin TL'mizi alarak kayboldu. Hemen karakola gidip şikayetçi olduk. Umarız en kısa sürede çözülür."

1,5 yıldır birlikte olan, aynı evde yaşayan ve parmaklarına isimlerini dövme yaptıran ikili bu kez ayrılık haberiyle gündeme geldi.

"AYRILIĞI BEN İSTEDİM"

Önceki akşam bir davete katılan Alya, "Ayrılığı ben istedim. 2 aydır kurtarma evresindeydik ama her ilişkide olan bir şey bu. Denedik, aynı fikirlerde buluşamadık geleceğe dair. Bu yüzden de vazgeçtik bu işten. İletişimimiz devam ediyor, arada köpeklerimiz var. Konuşuyoruz, asla küslük yok. Onun da benim de yolumuz açık olsun. Sosyal medyadan birbirimizi çıkarttık o kadar da modern değiliz" dedi.