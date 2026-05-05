ABD’de Loma Linda University bünyesinde yaklaşık 39 bin 500 kişilik bir örneklem üzerinde çalışma yürütüldü.

Çalışmada katılımcılar ortalama 15,3 yıl boyunca takip edilirken bu süreçte 2 bin 858 kişiye Alzheimer tanısı konuldu.

Çalışmaya göre, haftada en az 5 kez yumurta tüketen 65 yaş ve üzerindeki bireylerde Alzheimer’a yakalanma riski, hiç tüketmeyenlere kıyasla yaklaşık yüzde 27 daha düşük bulundu.

Araştırmada, daha düşük sıklıkta yumurta tüketiminin de riski azalttığı belirlendi. Buna göre ayda 1-3 kez yumurta tüketenlerde risk yüzde 17, haftada 2-4 kez tüketenlerde ise yüzde 20 daha düşük hesaplandı.

TÜKETİM ARRTIÇA RİSK AZALIYOR

Yumurta tüketimi arttıkça Alzheimer riskinin kademeli olarak azaldığı tespit edilen araştırmada, hiç ya da nadiren yumurta tüketenlere kıyasla, haftada 5 ve üzeri tüketim grubunda risk oranı yüzde 27’ye kadar düştü.

Araştırmada, yumurtanın omega-3 yağ asitleri ve fosfolipitler açısından zengin olduğu ve bu bileşenlerin sinir sistemi fonksiyonları açısından önemli olduğu vurgulandı.

Yumurtanın beyin sağlığı açısından önemli besin öğeleri içerdiğine dikkati çeken araştırmada, yumurtada bulunan kolin maddesinin hafıza ve sinir hücreleri arasındaki iletişim için kritik rol oynadığı, ayrıca lutein ve zeaksantin gibi karotenoidlerin bilişsel performansı destekleyebileceği ifade edildi.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, bulguların yumurtanın dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, beslenme alışkanlıklarının Alzheimer gibi hastalıklara karşı önlenebilir risk faktörleri arasında yer aldığını kaydetti.

Araştırmanın bulguları, "The Journal of Nutrition" dergisinde yayımlandı.