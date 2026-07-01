Önce 60 milyon dolar gibi astronomik kredi aldığı yalanı uyduruldu. Ardından grubun perde arkası ortaklıklar yaptığı iftirası dillendirildi. Hatta bu kirli planı yapan alçaklar o kadar ileri gitti ki, SÖZCÜ’nün dağıtımını yapan ve Erdoğan’ın damadının kardeşi tarafından yönetilen medya grubunu bile tehdit ettiler.

Birinci amaçları SÖZCÜ’yü ticari olarak zayıflatmak, ardından da gruba çökmenin kahpe alt yapısını oluşturmak, son olarak da SÖZCÜ’yü muhalif kimliğinden çıkartıp yandaş bir iş insanına pazarlamak… Tıpkı diğer muhalif medyaya yaptıkları gibi.

Biz bu kirli tezgahı, karanlık kumpası daha önce de yaşadık ve bozduk. Yıllarca FETÖ’cü alçaklarla mücadele ettiğimiz halde bize FETÖ iftirası atanların yüzüne, Yargıtay’ın beraat kararını çarptık. Her şeyi şeffaf olan ve tüm hesapları MASAK tarafından defalarca tek tek incelenen raporları gözlerinin içine soktuk.

Kurulmak istenen son tezgah da bize sökmez… SÖZCÜ, okurlarımızın da desteğiyle kumpaslardan korkmadan, iftiralara pabuç bırakmadan 20 yıldır yaptığı gibi Atatürkçü çizgisinden milim ayrılmayacak, Halkın ve haklının yanında olacak, kirli planları tek tek bozacak. Bu onurlu mücadelede milletimize ve devletimize sonuna kadar güveniyoruz.

SÖZCÜ GRUBU