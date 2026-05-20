Şirketin açıklamalarına göre projede ilk üretimin 2027 yılında başlaması hedefleniyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında ise tesisin yılda yaklaşık 8,5 milyon ton potas üretmesi planlanıyor.

Potas, özellikle tarım sektöründe kullanılan gübrelerin ana bileşenlerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle küresel gıda üretimi açısından stratejik hammaddeler arasında gösteriliyor.

DEV MADEN PROJESİ KADEMELİ ŞEKİLDE BÜYÜYECEK

Kanada’daki Jansen projesinin tek seferde değil, aşamalı şekilde büyütüleceği belirtiliyor. İlk aşamanın ardından yeni üretim hatlarının eklenmesiyle kapasitenin daha da artırılması hedefleniyor.

Uzmanlara göre şirketin bu kadar büyük yatırım yapmasının en önemli nedenlerinden biri, dünya genelinde artan gübre talebi. Özellikle nüfus artışı ve tarımsal üretim ihtiyacı nedeniyle potas kullanımının önümüzdeki yıllarda daha da yükselebileceği düşünülüyor.

Projede yer altı madenciliği teknolojileri ve büyük ölçekli işleme tesisleri kullanılacak. Bölgedeki altyapı çalışmalarının ise yıllardır devam ettiği ifade edildi.

KÜRESEL GÜBRE PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Kanada, dünyanın en büyük potas rezervlerinden bazılarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Saskatchewan bölgesi ise küresel potas üretiminin merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlara göre BHP’nin projeye hız vermesi, küresel gübre piyasasındaki rekabeti daha da artırabilir. Çünkü potas üretimi; tarım, gıda güvenliği ve ihracat açısından stratejik sektörlerden biri olarak görülüyor.

Şirketin uzun vadeli planında üretim kapasitesini daha da büyütmek istediği belirtilirken, bazı analizlerde Jansen projesinin gelecekte dünyanın en büyük potas operasyonlarından biri hâline gelebileceği ifade ediliyor.