TOKİ son dönemde artan sahte internet siteleri ve taklit iletişim kanallarıyla vatandaşlardan usulsüz şekilde başvuru ücreti talep edildiği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, dolandırıcıların e-Devlet ve TOKİ'nin kurumsal web sitesini taklit ederek vatandaşları kandırmaya çalıştığı belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

RESMİ KAYNAKLARA VURGU YAPILDI

TOKİ, güvenli işlem yapılabilmesi adına sadece aşağıdaki resmi kanalların kullanılmasını önerdi:

Resmi internet sitesi: www.toki.gov.tr

Çağrı merkezi: 444 86 54

Onaylı sosyal medya hesapları

Yetkili bankalar

Bu kaynaklar dışında hiçbir platforma kişisel bilgi verilmemesi ve işlem yapılmaması gerektiği özellikle vurgulandı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

TOKİ, sahte siteleri yöneten ve dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığını da duyurdu. Açıklamada, bu tür girişimlerin hem idari hem de adli mercilerce titizlikle takip edildiği belirtildi.