2019 yılında Burcu Kıratlı'yla evlenen Sinan Akçıl'ın ilk evliliği yalnızca 9 ay sürmüştü. Çift, 2021'de ise yeniden dünyaevine girmişti. Fakat ikinci evlilik de çok sürmedi. 1.5 yılın ardından yeniden boşandılar.

Yıllar sonra Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da yaptıkları nikâh töreninde giydiği dekolteli gelinlikten rahatsız olduğunu söyleyen Akçıl, "Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Önceki akşam Harper's Bazaar gecesine katılan Burcu Kıratlı, tercih ettiği baştan aşağı transparan elbisesiyle dikkat çekti.

Sosyal medyada "Sinan kalpten gider", "Aman Sinan görmesin" gibi yorumlar yapıldı.

Sinan Akçıl'ın son dönem kadın erkek demeden herkesin kıyafetine dair yaptığı yorumlar yapıyor. Geçen gün de Harbiye Açıkhava'da konser verdiği konserde kostüm olarak transparan bir kostüm tercih eden Edis'i eleştirmişti.

Sinan Akçıl, Edis'i "Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum" sözleriyle eleştirmişti.