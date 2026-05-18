Amasya genelinde son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, Yeşilırmak ve nehre bağlı derelerde su seviyesini kritik sınıra ulaştırdı. Bazı noktalarda taşkınların yaşanması üzerine Amasya Valiliği, tedbir kararı aldı.
Amasya Valiliği’nden yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık veriler doğrultusunda bölgedeki yağışların süreceği belirtildi. Komşu il Tokat'ta bulunan Almus Barajı’nın tam doluluk oranına ulaştığı ifade edilen açıklamada, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin tehlikeli biçimde artabileceği uyarısı yapıldı.
Olası bir sel felaketinin önüne geçilmesi ve öğrencilerin mağdur olmaması adına alınan tatil kararı açıklamada şu sözlerle duyuruldu:
"Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."