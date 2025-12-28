İstanbul’daki amatör lig maçlarında sağlık hizmetlerindeki eksiklik bir kez daha gündeme geldi. U15 Tepecik Anadolu – Öznakkaş maçında iki oyuncu kafa kafaya çarpıştı. Genç futbolcu Azat Biten uzun süre yerde kaldı. İlk müdahaleyi hakem yaptı, saha kenarında sağlık ekibi ve ambulans yoktu. Taraftarlar, “Ya ölümcül bir durum olsaydı?” diye tepki gösterdi.

Yılda 25 binden fazla maçın oynandığı İstanbul’da sağlık skandalları bitmiyor.

Çatalca Kaleiçi Stadı’nda Tepecik Anadolu ile Öznakkaş arasında bugün U15 maçında orta saha mücadelesinde iki futbolcu kafa kafaya çarpıştı.

Tepecik Anadolu formasını giyen Azat Biten kafasına aldığı darbe nedeniyle uzun süre ayağa kalkamadı.

Foto: Bülent Ünal

YA ÖLÜMCÜL BİR DURUM YAŞANSAYDI?

Genç futbolcuya ilk müdahaleyi orta hakem yaptı. Kafasına darbe alan Azat Biten daha sonra Tepecik Anadolu teknik direktörü eşliğinde saha kenarına alınırken oyuna devam edemedi.

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar ve veliler sağlık ekibinin olmamasına tepki gösterdi. Akılllra futbolcu dilini yutsaydı ya da acil müdahale gerektiren ölümcül bir vaka yaşansaydı, bunun hesabını kim verirdi sorusunu getirdi?

Öte yandan bu tür maçlarda yan hakemlere görev verilmiyor. Bunun nedeni, ödenen meblağlar çok düşük olduğu için, hakem bulunamıyor olmasından kaynaklanıyor.

SÜPER AMATÖR MAÇINDA DA AYNI SKANDAL

U15 Tepecik Anadolu – Öznakkaş maçının hemen ardından oynanan Muratbey – Rumeli Kavağıspor Süper Amatör lig maçında da sağlık ekibi ve ambulans yer almadı.

Bu durum TFF’nin talimatnamesinin yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğunu doğuruyor. Beklenti, evrensel bir zorunluluk haline gelen sporcuların sağlığını güvence altına alan adımların bir an önce atılması yönünde.

TFF PROTOKOL İMZALAMIŞTI

Ekim ayında Türkiye Futbol Federasyonu ile özel bir sağlık hizmetleri kuruluşu arasında İstanbul'daki amatör maçlarda görev alacak sağlık görevlilerine ilişkin protokol imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte her hafta yüzlerce amatör futbol maçına ev sahipliği yapan İstanbul'daki sahalarda sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi bekleniyordu.

Yapılan protokol kapsamında, 2025-2026 sezonu boyunca İstanbul genelinde oynanacak amatör lig maçlarında saha kenarında en az bir sağlık görevlisi hazır bulunacak. Bu uygulamayla, olası sakatlıklar veya acil durumlara anında müdahale edilmesi ve sporcuların güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyordu.