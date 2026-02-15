BAL Ligi 4’üncü grubu 16'ncı hafta mücadelesinde Bartınspor, bugün deplasmanda Merzifonspor'la Merzifon ilçe stadında karşı karşıya geldi.
Maçın 90 dakikası Bartınspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardından saha içinde rakip futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 Bartınsporlu oyuncu yaralandı. 2 oyuncunun tedavisi saha içinde sağlık görevlileri tarafından yapılırken, 1 futbolcu ise Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.