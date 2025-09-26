FTC, Amazon’un Prime üyeliklerine ilişkin kayıt ve iptal süreçlerinde kullanıcıları manipülatif tasarımlarla yanıltarak, istemedikleri halde üyelik başlattığını ve iptali zorlaştırdığını tespit etti. Komisyon, Amazon’un bu uygulamalarla milyonlarca müşterisini bilgilendirme ve onay süreçlerinden yoksun bıraktığını belirtti.

TOPLAMDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK CEZA

Anlaşmaya göre, 1 milyar dolar ceza, doğrudan FTC’ye ödenecek. Yaklaşık 35 milyon tüketiciye toplam 1,5 milyar dolar geri ödeme yapılacak. Geri ödemeler, son altı yılda Prime’a istem dışı şekilde üye olan ya da iptal sırasında engelle karşılaşan kullanıcıları kapsayacak.

Ödemelerin 90 gün içinde başlaması, kullanıcıların ise 180 gün içinde başvuru yapması gerekiyor.

AMAZON: "YASALARI GÖZETİYORUZ"

Amazon Sözcüsü Mark Blafkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her zaman yasaları gözetiyoruz. Bu anlaşma, müşteriler için yenilikçi hizmetlerimize odaklanmamıza imkân tanıyacak,” ifadelerini kullandı.

FTC yetkilileri, Amazon’un web sitesinde ve uygulamalarında kullandığı kullanıcı arayüzlerinin, bilerek kafa karıştırıcı ve yanıltıcı olacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Bu tür tasarımlar, literatürde “karanlık desen” (dark pattern) olarak tanımlanıyor ve kullanıcıyı kendi isteği dışında bir tercihe yönlendirmeyi amaçlıyor.