Özel sektör katılımının yanı sıra Brezilya'nın Belem şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP) Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar katıldı.

10 Kasım'da başlayan ve 21 Kasım'da sona erecek COP30 zirvesinin yapıldığı Belem'e İstanbul'dan doğrudan uçuş bulunmuyor. İstanbul'dan Lizbon veya Sao Paulo'ya yapılan uçuşların ardından yapılan aktarmayla ulaşılan Belem'e gitmek en az 15 saat sürüyor.

195 ÜLKE KATILIYOR

Carbon Brief'e göre COP30 zirvesine 195 farklı ülkeden delegeler katılıyor. 328 kişiyle en geniş katılım gösteren 15'inci ülke konumunda olan Türkiye, Bakü'de düzenlenen COP29 zirvesine ise 1.800'den fazla delege göndermişti. Türkiye zirvede ikinci ulusal katkı beyanını Birleşmiş Milletler'e sunarken, iktidarın 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 16 artırmayı hedeflemesi eleştiriliyor.