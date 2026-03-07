Küba’da enerji üretimindeki aksaklıklar ve yakıt temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde nüfusun büyük bölümünün elektriksiz kaldığını ve kesintilerin günlük hayatı ciddi şekilde etkilediğini açıkladı.

SANTRALLERİN YARISI DEVRE DIŞI

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, ülkenin elektrik üretiminden sorumlu kurumu olan Unión Eléctrica (UNE), Küba’daki 16 termik santralden 8’inin arıza nedeniyle çalışamadığını duyurdu.

Santrallerde meydana gelen teknik sorunlar ve yakıt tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok bölgede günlük elektrik kesintileri 20 saate kadar çıkabiliyor.

NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI ELEKTRİKSİZ KALDI

UNE’nin yaptığı açıklamada, enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 68’inin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Bu oran, Küba tarihinde kaydedilen en yüksek elektrik kesintisi seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kesintiler özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşırken, birçok kentte yaşam neredeyse durma noktasına geliyor.

KRİZİN ARKASINDA AMBARGO VAR

Basında yer alan değerlendirmelerde, krizin başlıca nedenleri arasında enerji santrallerinde artan arızalar ve yakıt sıkıntısı gösteriliyor.

Uzmanlara göre ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan santrallerdeki teknik sorunlar, üretimi ciddi şekilde düşürdü. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan petrol ambargosunun da yakıt tedarikini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM GEREKİYOR

Bağımsız uzmanlar ve ekonomi analistleri, Küba’nın uzun yıllardır yenilenmeyen enerji altyapısını modernize edebilmesi için 8 ila 10 milyar dolar arasında yatırım gerektiğini belirtiyor.

Hükümet ise dışarıdan petrol tedarikinde yaşanan sorunlara karşı acil durum enerji paketinin devreye alındığını ve üretimin kademeli olarak artırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.