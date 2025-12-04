Bir İngiliz dergisine konuşan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, SDG/YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SDG BEDELLER ÖDEDİ, GARANTİ VERMEDEN TOPLUMA KARIŞMALARINI BEKLEYEMEZSİNİZ"

Barzani Suriye için, "İktidarın ademi merkeziyetçi olması Suriye için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullanırken; "SDG olağanüstü bedeller ödedi" dedi.

Barzani ayrıca, "Onlardan silahlarını bırakıp, üniformalarını çıkarıp, entegrasyonları için hiçbir garanti verilmeden bireysel olarak topluma karışmalarını bekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI HATIRLATTI

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Türkgün'e verdiği mülakatta, SDG/YPG’nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata riayet etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Bahçeli şunları söylemişti:

"PKK’nın kurucu önderliği' elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hitamında PKK 12 Mayıs’ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir. 11 Temmuz’da bir grup PKK’lı silahlarını yakmıştır. Özellikle Suriye’nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz bu doğrultudadır. SDG/YPG Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata mutlaka riayet etmelidir."

NE OLMUŞTU?

Eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani, geçtiğimiz günlerde Şırnak’taki bir programa uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katılmıştı.

Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışma yaratırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de duruma tepki göstererek, “Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir” ifadelerini kullanmıştı.

KDP lideri Mesud Barzani’nin Ofisi, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik olarak, “Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk” ifadelerini kullanmıştı.

AKP cephesinden de Barzani'nin açıklamasına tepki gelirken; AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli hakkında kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, "İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştır" diyerek, Barzani'nin güvenliğinin sağlanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkinliği içinde olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı da açıklamaya tepki gösterirken; yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir.