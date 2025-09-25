Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 7’inci haftasında sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer’i 2-0 mağlup etti.
Amed Sportif Faaliyetlere galibiyeti getiren golü 79’uncu dakikada Mehmet Yeşil ve 90+7’de Diagne attı.
Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 13’e çıkardı.
- STAT: Diyarbakır
- HAKEMLER: Gürcan Hasova, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Burak Sami Şad
- AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Sinan Kurt(Dk. 73 Adama Traore), Aytaç Kara (Dk.46 Moreno) Emrah Başsan(Dk. 46 Oktay Aydın), Dia Saba(Dk. (Andre Poko), Fernando,(Dk. Afena-Gyan) Diagne
- SMS GRUP SARIYER: Alperen Uysal, Djilobodji, Hamıdou Traore, Regattin (Dk. 73 Berkay Aydoğmuş), Malaly Dembele, Marc Anziani (Dk.85 Muhamme Mert), Anıl Koç(Dk.73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Oğuzhan Berber(DK.85Fethi Özer), Metahan Mert, Ömer Bayram, Ozan Sol (DkCamara.37 )
- GOLLER: Dk. 79 Mehmet Yeşil, Dk. 90+7 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
- SARI KARTLAR: Ozan Sol, Djilobodji (SMS Grup Sarıyer)
1. Lig'de oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:
Sivasspor 5-0 Adana Demirspor
Pendikspor 4-1 Sakaryaspor