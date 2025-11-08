AMED Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.
Amed SK, 5’inci dakikada M. Diagne’nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Diagne, golün ardından sevinci nedeniyle sarı kart gördü.
23’üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın asistinde M. Diagne, kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.
Amed SK ceza sahasına giren Görkem, topu kontrol etmek isterken Sinan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı atışını gole çeviren Görkem, 42. dakikada farkı 1’e indirdi: 2-1.
Sahadan 2-1 galip ayrılan Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 26’ya çıkardı.
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu, Ahmet Resuloğlu
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Hasan Ali Kaldırım(Dk. 90 4 Alberk Koç), Sinan Kurt, A. Traore(Dk. 90 3 Çekdar Orhan), B. Poko(Dk. 85 Afena-Gyan, M. Diagne(90 4 Aytaç Kara), Dia Saba(Dk. 71 D. Moreno)
ATAKAŞ HATAYSPOR: V. Bekaj, G. Kilama, Recep Burak Yılmaz(Dk. 85 Baran Sarka), Kerim Alıcı, A. Hodzic, Yiğit Ali Buz, Görkem Sağlam, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Ünal Durmuşhan, Ali Yıldız(Dk. 63 Selimcan Temel)
GOLLER: Dk. 5, 23 M. Diagne, (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 42 (P) Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Dk. 6 M. Diagne, Dk. 58 Celal Hanalp, Dk. 64 Dia Saba, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed SK), 90 2 V. Bekaj (Atakaş Hatayspor)