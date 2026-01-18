Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, 63'üncü dakikada Erzurumspor FK, Eren Tozlu ile 1-0 öne geçti. İkinci golü de 90+6'da Brandon Baiye kaydetti. Müsabakada başka gol olmayınca ev sahibi Erzurum maçı 2-0 kazandı. Erzurumspor bu galibiyetle 39 puanla 2'nci sıraya yükseldi. Amedspor ise, 42 puanla zirvede kaldı. Diyarbakır ekibi, Pendikspor'un puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı puan kaybederek tepmiş oldu. Öte yandan Amedspor'un oyuncularından Kahraman Demirtaş (80') ve Murat Uçar (90') kırmızı kart gördü.

