TFF 1. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyetiyle çeşitli temaslarda bulundu.
Kulüp Başkanı Nahit Eren, Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulu’ndan oluşan Amedspor heyeti, IKBY Başbakanı Sayın Mesrûr Barzani ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Sayın Mesûd Barzani’yle görüştü.
Ziyarette, Mesud Barzani ile Mesrur Barzani'ye 46 numaralı Amedspor forması hediye edildi.
NEDEN 46 NUMARALI FORMA?
Amedspor’un Mesud Barzani’nin doğum yılı olan 1946 tarihi nedeniyle 46 numaralı formayı hazırladığı öğrenildi.