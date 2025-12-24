16 Aralık 2025 tarihinde oynanan Somaspor-Bursaspor karşılaşmasına, maç boyunca bazı Bursaspor taraftarlarının HDP'li eski vekil Leyla Zana için yaptığı hakaret içerikli tezahüratlar damga vurmuştu.
KADINLARA ÜCRETSİZ GİRİŞ HAKKI
Amedspor, 28 Aralık Pazar günü oynanacak Iğdır FK maçında kadın taraftarlara ücretsiz giriş hakkı tanıdı. Amedspor’dan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Pazar günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor–Iğdır FK karşılaşması kadın taraftarlara ücretsiz olacak.
Kadın taraftarların ücretsiz girişten faydalanabilmesi için Passolig üyeliğiyle birlikte perşembe akşamına kadar Amedstore mağazalarına kimlik numaralarını iletmeleri gerekiyor.
Amedspor Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, "Tribünlerde kadın sayısını artırarak saldırılara en güzel cevabı vereceğiz" dedi