TFF 2. Lig'de Somaspor - Bursaspor maçında tribünlerden HDP'nin eski Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın aleyhine tezahürat yapılmasının ardından tartışmalar sürerken sürpriz bir olay gerçekleşti.

Zana, Amedspor'un ilk yarı son hafta maçında sahasında Iğdır FK'yı ağırladığı maçı izledi.

Karşılaşmayı tribünlerden takip eden Leyla Zana’ya, tribünlerden destek sloganları da yükseldi.

Leyla Zana'yı Diyarbakır stadyumunda Amedspor Başkanı Nahit Eren ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak'ın karşıladığı öğrenildi.

ÖNCE REDDETMİŞTİ AMA...

Gelişmeleri Sözcü TV'de Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana haber içi Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan aktardı:

"Saat 19.00’da başladı karşılaşma ve yaklaşık 30 bin kişi var. Maçın başlama düdüğünden 5 dakika önce Leyla Zana da geldi.

Aslında 3-4 gündür Leyla Zana bu maça davet edilmişti; Önce gelmeyeceği söylenmişti ama son anda, dün fikirler değiştirildi ve Leyla Zana maça geldi.

Protokol tribününde Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bulunuyor."

TRİBÜNLERDE SÜRPRİZ BİR İSİM DAHA

Aslan, ayrıca Kolombiyalı efsane futbolcu ve Amedspor’da forma giyen oyuncu Moreno’nun kayınpederi Carlos Valderrama'nın da maçı izlediğini bildirdi.