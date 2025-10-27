İstanbulspor dün Amedspor'a konuk oldu.
TFF 1.Lig'deki iki ekibin mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken maç öncesi dikkat çeken anlar yaşandı.
'ÖNCE VATAN' PANKARTINA ISLIKLI PROTESTO
İstanbulspor, Amedspor deplasmanında sahaya “Önce vatan” yazılı pankartla çıktı.
Tribünler pankartı ıslıklayarak protesto etti.
İstanbulspor’un ise her maça aynı pankartla çıktığı öne sürüldü.
Aynı maçta ayrıca; Van’da kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü de tribünlere taşındı.