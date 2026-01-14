İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle bugün İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi.

CHP’li Çağla Biçer, Çalık’ın sağlık durumu ve tahliye sürecine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Biçer, Çalık’ın avukatlarıyla görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, ameliyatın ardından çıkarılan kitleye ilişkin sağlık raporlarının dosyaya eklendiğini aktardı.

Biçer, bu gelişmeler doğrultusunda Çalık’ın avukatları tarafından acil tahliye talebine ilişkin belgelerin de ilgili dosyaya sunulduğunu bildirdi.

Biçer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

- Mehmet Murat Çalık Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin süreci yakından takip etmek amacıyla avukatlarıyla görüşme sağladım. Yapılan görüşmede, geçirdiği ameliyat süreci ve alınan kitle sonrasında sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin dosyaya sunulduğu, bu kapsamda avukatları tarafından acil tahliye talebine ilişkin evrakların ilgili dosyaya yüklendiği bilgisi tarafıma iletildi. Sürecin hukuki ve sağlık boyutuyla titizlikle yürütüldüğü, gerekli başvuruların yapıldığı ve gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edildiği ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.