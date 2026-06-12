Araştırmacılara göre robot, vücut içinde hareket edebilme, biyolojik dokuları kesebilme, ilaç bırakabilme, doku örneği alıp saklayabilme ve uzaktan ısı üretebilme yeteneklerine sahip. Üstelik bu işlemler arasında geçiş yapması bir saniyeden daha kısa sürüyor. Robotun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise herhangi bir kabloya veya dahili bataryaya ihtiyaç duymadan çalışabilmesi. Hareketleri ve görevleri dışarıdan uygulanan zayıf manyetik alanlarla kontrol ediliyor.

BEŞ FARKLI GÖREVİ TEK BAŞINA ÜSTLENİYOR

Geleneksel robotik cerrahi sistemlerde farklı işlemler için ayrı aletlerin kullanılması gerekiyor. Yeni geliştirilen mikro robot ise bu ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bilim insanları, robotun yumuşak ve düzensiz yüzeylerde ilerleyebildiğini, dar alanlarda hareket kabiliyetini koruyabildiğini ve ihtiyaç duyulduğunda farklı görevler arasında hızla geçiş yapabildiğini belirtiyor.

Robotun esnek yapısı sayesinde insan vücudunun ulaşılması zor bölgelerinde görev alabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, özellikle minimal invaziv cerrahi uygulamalarda bu teknolojinin hastalar için daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve daha düşük komplikasyon riski sağlayabileceğini ifade ediyor.

AMELİYATLARIN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

NTU ekibi tarafından geliştirilen sistemin henüz araştırma aşamasında olduğu belirtilirken, uzmanlar teknolojinin gelecekte cerrahi müdahalelerde önemli bir dönüşüm yaratabileceğine dikkat çekiyor. İnsan saç telinden çok daha büyük olmayan bu robotun, ilerleyen yıllarda birçok farklı tıbbi işlemi tek başına gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Bilim insanlarına göre milimetre ölçeğindeki bu robotlar, gelecekte vücudun içine yönlendirilerek hastalıklı dokuların tedavisinde, ilaçların doğrudan hedef bölgeye ulaştırılmasında ve teşhis amaçlı örneklerin toplanmasında kullanılabilir. Böylece günümüzde çok sayıda cerrahi ekipman gerektiren işlemler, tek bir mikro robot yardımıyla gerçekleştirilebilir hale gelebilir.