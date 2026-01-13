Yenidoğan çetesi skandalıyla gün Şafak Sağlık Grubu bünyesindeki bir hastaneye ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Gaziosmanpaşa'da yaşayan İlker Ergün, geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası midesini ve kalın bağırsağının bir kısmını kaybettiğini iddia etmişti. Ergün ameliyatı yapan doktora 'midem nerede?' diye sorduğunda 'çöpe attım öyle olması gerekiyordu' yanıtını aldı. Mynet'in aktardıklarına göre; iddiaların merkezindeki isim olan Cem Türker Öztürk’ün benzer bir dosyada hâlihazırda tutuklu olduğu ortaya çıktı.

OdaTV'nin aktardıklarına göre; İlker Ergün 19 Şubat 2022'de bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye yattı. Ergün, geçirdiği ameliyattan sonra kaçak problemi yaşadığının belirtilmesi üzerine yeniden ameliyat edildi. Hastaya midesinin tamamının ve kalın bağırsağının da 1 metresinin alındığı ifade edildi. Operasyonu yapan doktora 'Midem nerede' diye soran Ergün 'Çöpe attım, öyle olması gerekiyordu" yanıtını aldığını ifade etti.

14 AMELİYAT GEÇİRDİ, 10 KİLODAN 52 KİLOYA DÜŞTÜ

Sağlık durumu günden güne daha da kötüleşen ve 100 kilodan 52 kiloya kadar düşen Ergün, hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken; söz konusu olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ÖNCE SONUÇSUZ KALDI, SONRA TUTUKLANMAYA GEREKÇE OLDU

Hasta İlker Sıtkı Ergün, avukatı aracılığıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu kapsamlı dilekçede; aynı içerikteki iddiaları daha önce defalarca savcılık makamlarına taşıdığını, ancak bu başvuruların uzun süre etkin bir soruşturma yürütülmeden sonuçsuz kaldığını belirtti.

23 YAŞINDAKİ SEMANUR ÖLMÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler bir kez daha iddiaların odağındaki Cem Türker Öztürk'e çevrilmiş oldu. Tüp mide ameliyatı olan 23 yaşındaki Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesi sonrası hazırlanan iddianamede hastane sahibi, başhekim ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 7 sanık için toplam 231 yıl hapis istenmişti.

İDDİALARIN MERKEZİNDEKİ İSİM TUTUKLANMIŞTI

İddianamede hastanenin fiili yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Türker Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.