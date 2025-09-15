12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Altunizade Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 34 MIE 319 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ş. (36) ile başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, M.Ş. tartışma sırasında diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Trafik ışıklarına kadar süren gerginlik küfürleşmeye dönüştü. Bu sırada M.Ş., elindeki biber gazını diğer araçta yolcu olarak bulunan kadının yüzüne sıktı ve hızla uzaklaştı.

Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Biber gazına maruz kalan kadının yaklaşık 3 saat boyunca görme kaybı yaşadığı, kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiği ve başında korse olmasına rağmen saldırıya uğradığı belirtildi. Kadın ve yanındaki sürücü, saldırgan hakkında şikâyetçi oldu.

6 BİN LİRA CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, araç plakasından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi. M.Ş.’ye “tehlikeli şerit değiştirmek”, “işaret vermeden şerit değiştirmek”, “ani frenle tehlike yaratmak”, “saygısızca araç kullanmak” ve “emniyet kemeri takmamak” gibi trafik ihlallerinden toplam 6 bin 139 TL idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan M.Ş. hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak”, “kasten yaralama”, “mala zarar verme” ve “tehdit, hakaret” suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.