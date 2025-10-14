Kariyer değişikliğinin ardından ABD’ye yerleşen Tolga Karel, 2018 yılında ailesinin yanına taşınmış ve aylık 8 bin dolar kazandırdığını söylediği TIR şoförlüğüne başlamıştı. Zorlu sürecin ardından edindiği birikimle kendi evini satın alarak iş dünyasında adım adım yükselmeye başladı.

NAKLİYAT ŞİRKETİ KURDU

Karel, nakliyat sektöründeki başarısıyla bir nakliyat şirketi kurdu ve bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün genişletti. Şirketini büyütmeye devam eden Karel'in en büyük hedefi ise 2026 yılına kadar 100 araçlık bir filoya sahip olmak.

'2 KİŞİ BAŞLADIK, ŞİMDİ 6 KİŞİYİZ'

Doğum gününde sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilen romantik bir kareyi paylaşan Tolga Karel, şu notu düştü:

“Bugün 47 yaşındayım... Mutlu yıllar bana! Bugün 11 kez birlikte kutladık. Yıllar ne çabuk geçmiş. Bu yolculuğa 2 kişi başladık, şimdi 6 kişiyiz... İnşallah birlikte daha nice yıllarımızı kutlarız ve tüm güzel dilekler için teşekkür ederim.”

Hayalini kurduğu “rüya evi”ne de bir adım daha yaklaşan Tolga Karel, Florida’nın gözde bölgelerinden birinde arsa satın aldı. Satın alma sözleşmesi sırasında çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Karel, “Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün” ifadeleriyle bu yeni başlangıcı duyurdu.