HATAY’DA NATO TARAFINDAN DÜŞÜRÜLEN İRAN FÜZESİNİ EMEKLİ AMİRAL CEM GÜRDENİZ DEĞERLENDİRDİ

İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasında NATO’nun Doğu Akdeniz’deki savaş gemileri tarafından imha edilen balistik füzeyle ilgili tartışmalar sürüyor. İran Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, “Türkiye topraklarına füze atmadık, Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyoruz” dedi.

AMAÇ YENİ CEPHE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler eski başkanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, çarşamba yaşanan olaya dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gürdeniz, “Türkiye bugünkü koşullarda aleyhindeki her gelişmeye şüphecilik ile yaklaşmalıdır. ABD, İsrail ve İngiltere’nin “Sahte Bayrak” operasyon yeteneği asla göz ardı edilemez” dedi.

Hatay’a düşen füze gazetemizde böyle yer almıştı.

Türkiye’nin ABD ve İsrail tarafından savaşa çekilme ihtimalinin altını çizen Gürdeniz şunları söyledi: “ABD ve İsrail’in İran ile sürdürdüğü hukuksuz savaşa, NATO çatısı altında Türkiye’yi de dahil etmek için her türlü manipülasyonu ve kışkırtmayı yapabileceğini göz ardı edemeyiz. Bugünkü konjonktürde İran’ın 1639’dan beri savaşmadığı Türklerle savaşmak ve yeni cephe açmak için kasıtlı hareket etmesini düşünmek akıl ve mantık dışıdır.”

FÜZE NEREYE GİDİYORDU?

Bu arada NATO tarafından yapılan açıklamalar füzenin Türkiye’yi hedef aldığı yönündeydi ancak askeri uzmanlar rotanın Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi veya Girit olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, Hatay’a düşen NATO füzesi olan SM3’ün atmosfer dışında (400 kilometre irtifa) önleme yapmasının rota düzleminin Türkiye olamayacağının altını çiziyor. Füzenin Kıbrıs Rum kesimine giderken yön değiştirdiği ise Türk güvenlik kaynakların tarafından açıklananlar arasında.

Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul ediliyor.

Mescid-i Aksa’yı vuracaklar

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, İran ile yaşanan savaşın ilk günlerinde, İsrail ve ABD’nin Suudi Arabistan’da ARAMCO petrol rafinerisi ve BAE’ye yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini ileri sürmüştü. Öte yandan Carlson, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ‘Sahte Bayrak’ operasyonu saldırı düzenleyerek İran’a karşı sunni Müslüman devletleri kışkırtacağını iddia etti.

Carlson savaşın asıl sebebinin bu olduğunun belirterek, “Oraya üçüncü Süleyman Tapınağı’nı inşa etmenin ilk adımı bu olacak” dedi.

Tucker Carlson

“Sahte Bayrak” terimi, bir rakibi suçlamak amacıyla gerçekleştirilen siyasi veya askeri bir eylemler için kullanılıyor. İlk olarak 16. yüzyılda korsan gemileri tarafından düşman ülkelerin bayrakları ile müttefiklere saldırıp çatışmalara taraf çekmek için planlanıyordu. 1939’da Polonyalı gibi davranan yedi Alman Nazi askeri, Polonya sınırındaki Alman Gleiwitz radyo kulesine baskın düzenleyerek, Polonya’yı işgaline bahane hazırlamıştı. 8 Haziran 1967’de, Altı Gün Savaşı sırasında, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda bulunan Amerikan istihbarat gemisi USS Liberty, İsrail savaş uçakları ve torpido botları tarafından saldırıya uğradı. İsrail olayın bir kimlik hatası olduğunu açıklayıp özür diledi. Fakat olayın Mısır’ı savaşa çekmek için planlandığı yıllar sonra ortaya çıktı.