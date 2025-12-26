Uluslararası teknoloji şirketlerinden vergi alabilmek için 2020 yılında çıkarılan Dijital Hizmet Vergisi’nde (DHV) geri adım atıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımladığı kararla, halen yüzde 7.5 olan DHV oranı 2026’da yüzde 5, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren de yüzde 2.5 olarak uygulanacak.

Vergi indirimi nedeniyle Maliye’nin sadece 2 yılda 42.3 milyar lira vergi kaybına uğrayacağı hesaplandı. ABD Başkanı Donald Trump, bu verginin muhatabı olan ABD’li dev şirketleri korumak için Türkiye dahil bu vergileri uygulayan ülkelere gümrük engelleri uygulayacağı uyarısında bulunmuştu. Dijital hizmet sağlayarak para kazanan şirketlerin vergilendirilmesini öngören DHV, şirketlerin kârından değil, doğrudan cirosu üzerinden alınıyor. Vergi indirimi reklam hizmeti sunan Google, Meta/Facebook, X/Twitter, dijital içerik satışları ve yayın hizmetleri sağlayan YouTube ve Netflix, platform aracılık hizmeti veren Amazon ve TikTok ile Yemeksepeti, Trendyol ve Getir gibi dijital pazar yerleri ve sosyal medya şirketlerine yaradı.

KOMİSYON UCUZLAYACAK

Devasa paralar kazanan bu şirketlerin merkezlerinin yurt dışında olmasıyla Maliye Kurumlar Vergisi tahsil etmekte zorlanıyor. Bu nedenle Türkiye bu şirketlerden yüzde 7.5 DHV ve yüzde 15 Dijital Reklam Stopajı alarak vergi kaybını telafi etmeye çalışıyordu. Türkiye yüzde 7.5’luk DHV ile dünyada Macaristan ile birlikte dijital platformlara en yüksek vergi uygulayan ülkeler arasında yer alıyordu. Vergi indirimiyle dijital alanda komisyon ve reklamların ucuzlayacağı da tahmin ediliyor.

Şimdiye kadar 71 milyar TL toplandı

- Bugüne kadar 71 milyar lira toplanan DHV için 2026 yılına 37 milyar liralık gelir hedefi konulmuştu. 2026’da verginin yüzde 7.5’ten yüzde 5’e düşürülmesi nedeniyle tahsilat 24.7 milyara düşecek, devlet 12.3 milyar lira kayba uğrayacak. DHV’den 2027’de de en az 45 milyar lira tahsilat bekleniyordu. Vergi yüzde 2.5’e düşürüleceği için vergi kaybı 30 milyarı bulacak, tahsilat 15 milyar lirada kalacak. Böylece 2 yılda devlet 42.3 milyar vergi kaybına uğrarken bu para şirketlerin kasasında kalacak.