Dünya genelinde kişisel temizlik ve çevre sağlığı açısından en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilen bide kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde hala aşılması güç bir kültürel engelle karşı karşıya. Yapılan son araştırmalar ve tarihsel veriler, ABD’deki bide karşıtlığının ekonomik veya mantıksal nedenlerden ziyade, İkinci Dünya Savaşı dönemine dayanan psikolojik bariyerlerden kaynaklandığını gösteriyor.

SAVAŞ DÖNEMİNDEN KALAN 'GÜNAH' ALGISI

Tarihsel kayıtlara göre, bidenin ABD’de kabul görmemesinin temelinde İkinci Dünya Savaşı yatıyor. O dönemde Fransa'da görev yapan Amerikalı askerler, bide düzeneğiyle ilk kez genelevlerde karşılaştılar. Bu karşılaşma, cihazın Amerikan toplumu nezdinde "müstehcenlik" ve "ahlaksızlık" ile ilişkilendirilmesine yol açtı. Püriten bir gelenekten gelen Amerikan toplumu için bide, temizlik aracından ziyade "günahın bir sembolü" olarak kodlandı. Hatta 1930’lu yıllarda bazı tıp uzmanları, bu cihazın doğum kontrolüyle ilişkilendirilmesinin toplumsal reddi körüklediğini belirtti.

EKONOMİK VE ÇEVRESEL VERİLER

Güncel veriler, Amerikalıların tuvalet kağıdı alışkanlığının ciddi bir çevresel maliyeti olduğunu ortaya koyuyor:

ABD nüfusu dünya genelinin %4'ünü oluşturmasına rağmen, küresel tuvalet kağıdı stokunun %20'sini tek başına tüketiyor. Bu tüketimi karşılamak için her yıl yaklaşık 31 milyon ağaç kesiliyor.

Bir rulo tuvalet kağıdı üretimi için 140 litre su harcanırken, bide ile yapılan bir temizlik seansı sadece 0,5 litre su gerektiriyor.

Ortalama bir Amerikalı yılda 141 rulo kağıt kullanırken, ülke genelinde bu kalem için yılda 11 milyar dolar harcanıyor. Oysa tek seferlik bide aparatı kurulumu ortalama 35 dolara mal edilebiliyor.

UZMANLAR GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI

Tıp dünyası, suyla yapılan temizliğin cilt sağlığı açısından çok daha verimli olduğunu savunuyor. Uzmanlar, su jetinin dışkı kalıntılarını temizlemede kağıda oranla daha etkili olduğunu, kağıdın neden olabileceği tahriş ve iltihaplanma risklerini ise minimize ettiğini belirtti.