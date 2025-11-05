Rus enerji devi Gazprom ile Türkiye’nin devlet enerji şirketi BOTAŞ, süresi 31 Aralık’ta sona erecek iki önemli doğal gaz tedarik anlaşmasını yenilemek üzere görüşmeler yürütüyor. Taraflar, mevcut yıllık 22 milyar metreküp seviyesindeki gaz akışını sürdürme konusunda uzlaşma arayışında.

ABD BASKISI ARTIYOR, ANKARA DENGE ARAYIŞINDA

Rus gazının geleceği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Moskova’ya yönelik yaptırım baskısını artırmasıyla yeniden gündeme geldi. Washington, Kremlin’in Ukrayna’daki savaşını finanse eden enerji gelirlerinin kısıtlanması için Ankara’ya da baskı yapıyor. ABD’nin geçen ay Rusya’nın en büyük iki petrol üreticisine yaptırım getirmesinin ardından, Türk rafinerileri Rus ham petrolü ithalatını azaltmaya başladı.

TÜRKİYE LNG VE KARADENİZ GAZIYLA ALTERNATİF YARATIYOR

Türkiye, uzun süredir Rus gazına bağımlılığını azaltmak için adımlar atıyor. Ankara, Batı’nın alım kısıtlamalarına rağmen Rus gazı alımını sürdürse de, eylül ayında ABD dahil birçok ülkeden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yönelik yeni anlaşmalar imzaladı. Ayrıca, Karadeniz’deki yerli gaz üretiminin artmasıyla Türkiye’nin orta vadede gaz arz fazlası oluşabileceği değerlendiriliyor.

GAZPROM İÇİN TÜRKİYE KRİTİK PAZAR KONUMUNDA

Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Gazprom için Türkiye, en önemli alıcılardan biri olmaya devam ediyor. Bloomberg’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Gazprom geçen yıl Türkiye’ye 21,6 milyar metreküp doğal gaz sevk etti. Bu hacimle Türkiye, Çin’den sonra Rusya’nın en büyük boru hattı gaz müşterisi konumuna geldi.

Gazprom için Türkiye’nin önemi, şirketin gelirlerini ayakta tutarken Ankara’ya da yeni sözleşmelerde indirim pazarlığı yapma fırsatı sunuyor.

İRAN VE AZARBAYCAN DA TÜRKİYE'NİN ENERJİ DENGELERİNDE ETKİLİ

Türkiye, Avrupa’nın dördüncü büyük gaz pazarı olarak tüketiminin neredeyse tamamını ithalatla karşılıyor. Rusya’nın yanı sıra İran ve Azerbaycan da Türkiye’nin toplam gaz ithalatında önemli paya sahip ülkeler arasında yer alıyor.