Türkiye’de yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatları, vatandaşları alışveriş için komşu ülke Yunanistan’a yönlendirdi. Son dönemde özellikle Dedeağaç’taki marketler, peynirden zeytinyağına kadar birçok ürünü Türkiye’ye kıyasla daha ucuza almak isteyen Türklerle dolup taşıyor.

İstanbul’da yaşayan Cihan Çıtak, neredeyse her ay pasaportunu alıp arabasına atlıyor ve yaklaşık dört saatlik bir yolculukla Yunanistan’ın Dedeağaç kentine gidiyor. Şehrin süpermarketlerinde şarap, peynir ve temel gıda ürünlerini Türkiye’dekinin yarı fiyatına satın alıyor.

“Burada litresi 10 euroya satılan zeytinyağını Türkiye’de ancak iki katına bulabiliyorsunuz,” diyen Çıtak, alışveriş maliyetinin Türkiye’ye kıyasla üçte birine düştüğünü söylüyor.

ENFLASYON YUNAN MARKETLERİNİ TÜRKLERLE DOLDURDU

Yükselen gıda fiyatları ve liranın görece değer kazanması, Yunanistan’ı Türk tüketiciler için cazip hale getirdi. Yunanistan İstatistik Kurumu verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında Yunanistan’a geçen Türklerin yüzde 6’sı alışveriş amacıyla sınırı geçti. Bu oran, 2012’den bu yana en yüksek seviye.

“Türkler Dedeağaç’ı adeta istila etti,” diye espri yapıyor 48 yaşındaki Çıtak. “Bir markette yüzlerce Türk’ü görmek mümkün. Alışverişten sonra restoranlarda ne kadar ucuza neler aldıklarını konuşuyorlar.”

SOSYAL MEDYADA FİYAT KARŞILAŞTIRMALARI

Bazı Türk ziyaretçiler alışveriş deneyimlerini YouTube ve TikTok gibi platformlarda paylaşıyor. Bu videolarda ürün etiketleri ve fiyat farkları milyonlarca kez izleniyor.

Örneğin Dedeağaç’taki Lidl marketinde kıyma kilosu 9,36 euroya satılırken, Türkiye’de aynı ürün 12,10 euroya denk geliyor. Dana sosis fiyatı neredeyse yarı yarıya ucuz. Gouda peyniri ve Kinder çikolataları ise Türkiye fiyatlarının üçte biri düzeyinde.

EKONOMİK POLİTİKA DEĞİŞTİ DENGE TERSİNE DÖNDÜ

Birkaç yıl öncesine kadar durum tam tersiydi. O dönem, düşük faiz politikası nedeniyle değeri hızla düşen Türk lirası, Yunanistan’dan Türkiye’ye alışveriş akınına neden oluyordu.

Ancak 2023 ortasında Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesiyle ekonomi yönetimi ortodoks politikalara döndü. Faizlerin artırılmasıyla lira güçlenirken, yıllık gıda enflasyonu da yüzde 54’ten yüzde 35’e geriledi.

FİYATLAR DAHA YAVAŞ ARTIYPR AMA CÜZDAN YİNE ZORLANIYOR

Her ne kadar fiyat artış hızı azalmış olsa da, tüketicilerin market faturaları kabarmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre, Mehmet Şimşek göreve geldiğinden bu yana gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatı yüzde 144 oranında arttı.

Merkez Bankası, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un üzerinde kalacağını, 2026 sonunda ise neredeyse yarıya ineceğini öngörüyor.