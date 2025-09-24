Hindistan’ın Lucknow kentinde yaşayan Paridhi Upadhaya, ABD’de bilgisayar bilimi bursu kazandıktan sonra valizlerini toplamaya hazırlanıyordu. Ancak geçen hafta Başkan Donald Trump’ın H-1B vizelerinde sert kısıtlamalar getireceğini duyurması, ailesinin planları rafa kaldırmasına neden oldu. “Trump’ın göçmenlere yönelik bitmeyen saldırıları bizi farklı ülkelere yönelmeye zorluyor” diyen babası Rudar Pratap, binlerce aile gibi alternatif arayışına girdiklerini söyledi.

H-1B VİZESİ KAPANAN BİR KAPI MI?

On yıllardır Hindistan ve Çin’den genç mühendisler ile bilim insanlarına ABD’de yüksek maaşlı işler ve kalıcı oturum imkânı sağlayan H-1B vizeleri, Trump döneminde en tartışmalı göç politikalarından biri haline geldi. Geçmişte Microsoft CEO’su Satya Nadella, IBM CEO’su Arvind Krishna ve Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai gibi birçok isim bu program sayesinde ABD’ye adım atmıştı.

Ancak Trump yönetimi, yeni H-1B başvurularının maliyetini 2 bin–5 bin dolardan 100 bin dolara çıkarmayı planlıyor. Bu durum, eğitimini ABD’de sürdüren on binlerce öğrenciyi borç yükü ve belirsizlikle karşı karşıya bırakıyor.

ÖĞRENCİLER YÖNÜNÜ KANADA VE AVRUPA'YA ÇEVİRİYOR

Hindistan, geçen yıl H-1B vizelerinin en büyük yararlanıcısı oldu; toplam onaylanan başvuruların yüzde 71’i Hintlilere aitti. Ancak eğitim danışmanları ve öğrenciler, artık Kanada, İngiltere, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda gibi göçmen dostu ülkelerin daha çok tercih edilmeye başladığını söylüyor.

“Öğrenciler artık baştan bir B Planı istiyor. Çünkü yatırımın geri dönüşü önemli” diyen Uni Planet Overseas Education’dan Patlolla Bharath Reddy, belirsizliğin gençleri yeni seçeneklere yönelttiğini ifade etti.

ABD SINIRLARI KAPATIRKEN ÇİN KAPILARI AÇIYOR

ABD’nin göçmenlere kapıları kapattığı bir dönemde, Çin, Almanya ve Güney Kore gibi ülkeler küresel yetenekleri çekmek için cazip adımlar atıyor. Almanya’nın Hindistan Büyükelçisi Philipp Ackermann, ülkesinin göçmen politikalarının “güvenilir, modern ve öngörülebilir” olduğunu vurgularken, Çin yeni bir vize kategorisiyle iş teklifi olmadan da öğrenci ve araştırmacıların ülkeye girişine izin vereceğini açıkladı.

Trump’ın 100 bin dolarlık vize ücretini imzaladığı gün, Çin’in Jinan ve Nanjing kentlerinde binlerce iş ilanının sunulduğu dev fuarlar düzenlendi. Uzmanlara göre bu tablo, küresel yetenekler için rekabetin artmasına yol açarken ABD’nin uzun vadede kaybeden taraf olabileceğine işaret ediyor.

GENÇLER YÖNÜNÜ ÇEVİRİYOR

Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikaları, Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeden gençlerin yönünü ABD dışındaki ülkelere çevirmesine yol açıyor. Eğitim ve kariyer hayalleri için alternatif rotalar arayan öğrenciler, Amerikan rüyasının artık eskisi kadar parlak olmadığını düşünüyor.