Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'a talip çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte geleceği tartışılan Faslı oyuncu için İtalyan ekibi devreye girdi.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ

Il Giorno'nun haberine göre; Atalanta'nın transfer radarında 29 yaşındaki Sofyan Amrabat var. Hırvat teknik direktör Ivan Juric ile Verona'da birlikte çalışan Faslı oyuncu eski hocası ile bir araya gelebilir.

Atalanta, Ederson'un ayrılması durumunda orta saha için ilk sıraya Amrabat'ı yazdı ve Juric'in diğer iki öğrencisi olan Granata Samuele Ricci ve Ivan Ilic'i de takibe aldı.

İtalyan ekibi Southampton ile 18 milyon civarında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerin devam ettiği Kamaldeen Sulemana için olumlu yanıt beklerken, 23 yaşındaki Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis de listedeki isimlerden