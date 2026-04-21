Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı. Sarı-lacivertlilere kiralık futbolcusundan ise kötü haber geldi.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Sofyan Amrabat'ın kiralık olarak gönderildiği Real Betis'te kalmasının zor olduğu iddia edildi. İspanya basınından AS'te yer alan habere göre, Faslı orta sahanın performansındaki dalgalanmalar ve yüksek maaşı, Betis'in bonservisini alma planlarını zora soktu.

Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Amrabat'ın yaklaşık 10 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunun bulunduğu ancak özellikle Avrupa'daki Braga karşılaşmasındaki performansı sonrası soru işaretlerinin arttığı aktarıldı.

Haberde, Manuel Pellegrini'nin oyuncuya güvenmesine rağmen kulüp yönetiminin mali şartlar ve takımın Avrupa kupalarına katılım ihtimaline göre karar vereceği belirtildi.

Sezonun kalan bölümünde göstereceği performansın, 28 yaşındaki oyuncunun kariyerine yön vereceği vurgulandı.