UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Amsterdam'da adeta olağanüstü hal ilan edildi. Hollanda Emniyet Güçleri ve Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından Amsterdam'ın bir kısmını yüksek riskli bölge olarak açıkladı.

Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

YÜZÜ ÖRTMEK YASAK

Hollanda Emniyeti'nin yaptığı açıklamaya göre riskli bölgelerde birtakım yakalar ilan edildi. Yapılan bildiriye göre yüzü kapatan örtüler, giysiler giymek, havai fişek, yanıcı ve patlayıcı maddelerin taşınmasının yasak olduğu açıklandı.

Yüksek risk bölgesi ilan edilen yerlerde güvenlik önlemlerinin maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar geçerli olduğu ifade edildi. Daha önce Ajax ile Galatasaray arasında Amsterdam'da oynanan maç nedeniyle 15 kişi, havai fişek atmak veya bulundurmak eylemlerinden ötürü tutuklanmıştı.